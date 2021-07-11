ESKİŞEHİR - Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir-Bursa karayolunda takip ettiği bir otomobili durdurdu.
Araçta, detektör köpeklerinin de yardımıyla yapılan aramada 45,58 gram metamfetamin ele geçirildi.
Otomobilde bulunan ve polis ekiplerince gözaltına alınan K.K. ile F.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar