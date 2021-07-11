ESKİŞEHİR - Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESKİŞEHİR - Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir-Bursa karayolunda takip ettiği bir otomobili durdurdu.

Araçta, detektör köpeklerinin de yardımıyla yapılan aramada 45,58 gram metamfetamin ele geçirildi.

Otomobilde bulunan ve polis ekiplerince gözaltına alınan K.K. ile F.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ESKİŞEHİR - Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
ESKİŞEHİR - Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Başakşehir'de iki gündür kayıp olan 18 yaşındaki gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu
Başakşehir'de iki gündür kayıp olan 18 yaşındaki gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu
Deniz kıyısına vuran mayın tetikleyicisi ürküttü! Plajda gergin bekleyiş var
Deniz kıyısına vuran mayın tetikleyicisi ürküttü! Plajda gergin bekleyiş var
Son Dakika | Somali'de Banadir bölge polis komutanının konvoyuna bombalı saldırı
Son Dakika | Somali'de Banadir bölge polis komutanının konvoyuna bombalı saldırı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Kartal Tibet Melisa Döngel Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Metin Oktay Şenol Güneş Aykut Kocaman Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ESKİŞEHİR - Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 13:38:58. #1.16#

title