Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

08.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:30
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli M.K'nin kullandığı otomobili Eskişehir girişinde takibe alan ekipler, jandarma uygulama noktasına yaklaştığında, araç içerisinden bir şeylerin atıldığını tespit etti.

Şüpheli aracı Eskişehir-Bursa kara yolunun 27. kilometresinde kovalamaca sonucu yakalayan ekipler, araçta bulunan zanlılar M.K. ile Ş.M'yi gözaltına aldı.

Çevrede yapılan araştırmada, araçtan atılan 3 cam kavanoz içerisinde toplam 1 kilo 620 gram toz esrar ile 1 tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden Ş.M. tutuklandı, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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