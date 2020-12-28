Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

28.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:54
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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