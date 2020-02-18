Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

18.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:42
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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