Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu haplar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.