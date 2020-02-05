Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
FLASH HABER: Van'da ölü sayısı yükseliyor! 33 canımızı yitirdik
Haberler » Güncel » Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haber

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

05.02.2020 19:58 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:58
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 31,62 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler