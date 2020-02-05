Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
05.02.2020 19:58 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:58
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 31,62 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA