Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

16.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:20
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir eve operasyon düzenledi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla biri kadın 2 şüphelinin yakalandığı evde, 25,6 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA
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