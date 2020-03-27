Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
27.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:10
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Eskişehir Tren Garı'nda durumundan şüphelendiği bir kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının üzerinde yapılan aramada 102 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA