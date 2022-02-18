Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 3 zanlıyı yakaladı.
Zanlıların üst aramasında 94,93 gram metamfetamin ve 0,83 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ö. tutuklandı, 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı.
AA / Emrah Yaşar - Güncel