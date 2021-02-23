Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna tutuklama
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ihlamurkent Mahallesi'nde bir otomobili takibe aldı.
Polis ekiplerini fark ederek kaçan şüpheli G.S'yi kovalamaca sonucu yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıya ait aramada, cam kavanoz içerisinde satışa hazır kilitli poşet içerisinde 18,17 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar