Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı (2)
TUTUKLANDIEskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan N.Ç. adlı kadın, sevk edildiği adliyede 'uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.
10.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:27
TUTUKLANDI
Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan N.Ç. adlı kadın, sevk edildiği adliyede 'uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Kaynak: DHA