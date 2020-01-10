Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı (2)
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı (2)

TUTUKLANDIEskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan N.Ç. adlı kadın, sevk edildiği adliyede 'uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

10.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:27
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı (2)

TUTUKLANDI

'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan N.Ç. adlı kadın, sevk edildiği adliyede 'uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA
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