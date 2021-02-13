Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

13.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:03
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

ESKİŞEHİR'de sokakta uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de sokakta uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. 

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 şüpheliyi takibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin sokak satıcısı diğerlerinin ise uyuşuturucu kullanıcısı olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda ise çöp poşetlerinin içine gizlenmiş 136, 41 gram bonzai ve 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.Şüphelilerden 2'si hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 1 şüpheli  'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.


Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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