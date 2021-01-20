Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: Maske kutusundan çıktı

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince uyuşturucu sattığı belirlenen S.A.A.'nın evinde yapılan aramada maske kutusuna gizlenmiş bonzai ve metamfetamin ele geçilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince uyuşturucu sattığı belirlenen S.A.A.'nın evinde yapılan aramada maske kutusuna gizlenmiş bonzai ve metamfetamin ele geçilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli S.A.A.'nın uyuşturucu sattığını tespit ederek gözaltına aldı. Evinde yapılan aramalarda maske kutusunda peçeteye sarılı vaziyette satışa hazırlanmış 11,31 gram metamfetamin, 0,15 gram bonzai, şeker kutusu içerisinde gizlenmiş şekilde araç anahtarı görünümlü 1 hassas terazi, tabanca, 3 mermi ve tüfek ele geçirildi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen S.A.A., 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı