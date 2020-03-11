Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
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Eskişehir, 3. Sayfa

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı Özel Harekat ve Çevik Kuvvet unsurlarının katılımı ile 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kentteki 9 adrese, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet unsurlarının da katılımıyla düzenlenen operasyonda 8...

11.03.2020 19:57 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:57
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Özel Harekat ve Çevik Kuvvet unsurlarının katılımı ile 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kentteki 9 adrese, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet unsurlarının da katılımıyla düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 'sokak satıcılarına' yönelik yapılan operasyon yapıldı. Bu kapsamda, Hacı Seyit, Mustafa Kemal Paşa, Fevziçakmak, Çamlıca, Gazipaşa, Gültepe, Akcami ve Yeşiltepe Mahallelerinde bulunan toplam 9 adrese Özel Harekat ve Çevik Kuvvet unsurlarının da katılımı ile eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması maksadıyla, yapılan eş zamanlı operasyon dahil soruşturma kapsamında, 24,02 gram gelen bonzai, 6 adet ecstacy uyuşturucu hap, 0,51 gram gelen metamfetamin ele geçirildi.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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