Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

26.01.2021 12:56 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:04
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

ESKİŞEHİR'de sokakta uyuşturucu sattıkları tespit edilen 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı, 311 gram metamfetamin ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de sokakta uyuşturucu sattıkları tespit edilen 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı, 311 gram metamfetamin ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen 1'i kadın 5 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takibin sonunda da C.T., Y.Y., A.B., M.C.Ü. ve T.G. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde narkotik köpek 'Aşil' ile yapılan aramada 311,46 gram metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

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