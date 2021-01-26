Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

ESKİŞEHİR'de sokakta uyuşturucu sattıkları tespit edilen 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı, 311 gram metamfetamin ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen 1'i kadın 5 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takibin sonunda da C.T., Y.Y., A.B., M.C.Ü. ve T.G. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde narkotik köpek 'Aşil' ile yapılan aramada 311,46 gram metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN