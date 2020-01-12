Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yapılan aramada sprey kutusuna gizlenmiş esrar maddesi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

12.01.2020 16:47 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:47
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yapılan aramada sprey kutusuna gizlenmiş esrar maddesi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 5 şüphelinin kimliğini ve adreslerini belirleye ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada sprey kutusuna gizlenmiş 10,86 gram esrar, 3,73 gram skunk, 3 uyuşturucu öğütücü aparatı ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 4'ü hakkında 'uyuşturucu kullanmak' suçundan soruşturma açılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli işlemlerinin ardından Adliyesi'ne sevk edildi.


Kaynak: DHA
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