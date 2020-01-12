Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

12.01.2020 16:47 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:47

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yapılan aramada sprey kutusuna gizlenmiş esrar maddesi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 5 şüphelinin kimliğini ve adreslerini belirleye ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada sprey kutusuna gizlenmiş 10,86 gram esrar, 3,73 gram skunk, 3 uyuşturucu öğütücü aparatı ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 4'ü hakkında 'uyuşturucu kullanmak' suçundan soruşturma açılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA