Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Takibe alınan 4 şüpheli gözaltına alınırken, üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 118,38 gram metamfetamin, 33 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'üne 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 1 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA