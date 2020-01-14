Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timlerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 11,1 gram sentetik uyuşturucu ile 2 tüfek ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.