Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

14.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:06

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timlerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 11,1 gram sentetik uyuşturucu ile 2 tüfek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA