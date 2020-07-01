Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı ve kullandığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Takibe alınan 3 şüpheli gözaltına alınırken, üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 446,30 gram skunk, 26 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 3 kurusıkı tabanca, 3 şarjör ve 4 dolu fişek ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 2'si 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA