Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

23.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:14

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, dün kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Yürütülen planlı çalışmalarda, şehir merkezindeki 3 farklı adreste 10 şüpheli şahıs yakalandı. Ayrıca narkotik ekipleri ve narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda ise, ikametlerin farklı kısımlarına gizlenmiş satışa hazır halde, paketlenerek çıkı haline getirilmiş ve bütün halde 658,44 gram skunk esrar, 54,69 gram gelen esrar, 0,90 gram metamfetamin, 0,70 gram bonzai ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.



Öte yandan operasyonla yakalanan 3 şüpheli haklarında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınırken, 7 şüpheli şahısa ise, 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan alınan ifadeleri akabinde serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA