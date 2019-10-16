Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu...2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu...2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu...2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi Narkotik ekipleri kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan 2 şüpheliyi yakaladı Ekipler 2 kilo 300 gram skunk ele geçirdiESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda...

16.10.2019 20:57
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu...2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu...2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi

Narkotik ekipleri kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan 2 şüpheliyi yakaladı

Ekipler 2 kilo 300 gram skunk ele geçirdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalanırken 2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda polis ekipleri 2 şüpheli şahsı yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 2 kilo 300 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçunda yasal işlem yapılan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Kaynak: İHA
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