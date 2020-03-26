Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen billgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 4 şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda; 8,05 gram gelen skunk esrar, 3,56 gram gelen toz esrar, 1,73 gram gelen eroin, 0,66 gram gelen metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, 2 şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA