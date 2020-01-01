Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

01.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:10
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

'de tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kentte yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, durdurulan araçta ve içindeki şüpheli üzerinde yapılan aramada 19,33 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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