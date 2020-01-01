Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

01.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:10

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, durdurulan araçta ve içindeki şüpheli üzerinde yapılan aramada 19,33 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA