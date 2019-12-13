Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

13.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:08
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 1 şüpheli 21.38 gram esrar ile uyuşturucu öğütücü alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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