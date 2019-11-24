Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

24.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:04
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şüpheli ile kullanmak amacıyla uyuşturucu satın alan 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların evleri ve üzerlerinde yapılan aramada 29,59 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk), hassas terazi, uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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