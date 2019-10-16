Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonun iki şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonun iki şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki zanlıyı yakaladı.
Bu kişilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2 kilo 300 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.