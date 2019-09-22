Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

22.09.2019 12:48

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen bir adrese yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli ile bu kişiden madde temin eden bir kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların üst aramalarında, 11 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA