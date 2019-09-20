Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen zanlı 133.53 gram eroinle birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.