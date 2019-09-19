Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

19.09.2019 10:38
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, 1 kilo 224 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ile yakalandı.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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