Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesi Gündüzler Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada, 365 gram esrar ile 67 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi K.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA