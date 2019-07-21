Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 4 şüpheli yakalandı.

Zanlıların evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, 252.73 gram metamfetamin ile 215.94 gram genetiği değiştirilmiş esrar (Skunk) ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA