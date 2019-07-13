Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 165 sentetik uyuşturucu hap ve 35,9 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA