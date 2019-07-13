Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 165 sentetik uyuşturucu hap ve 35,9 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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