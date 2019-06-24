Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı ile kullanmak amacıyla uyuşturucu temin eden 3 kişi gözaltına alındı.
Ayrıca, satışa hazır 46 pakette 6,57 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Kullanmak amacıyla uyuşturucu temin ettikleri belirlenen 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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