Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı ile kullanmak amacıyla uyuşturucu temin eden 3 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, satışa hazır 46 pakette 6,57 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kullanmak amacıyla uyuşturucu temin ettikleri belirlenen 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA