Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyonda İran uyruklu 2 kişiyi yakaladı.

Zanlıların üst aramasında 82 gram metamfetamin ile 100 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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