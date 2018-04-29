Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyonda İran uyruklu 2 kişiyi yakaladı.
Zanlıların üst aramasında 82 gram metamfetamin ile 100 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.