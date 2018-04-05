Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama ve kontrollerde 28,94 gram metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.