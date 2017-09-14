Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de, uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu kişilerden uyuşturucu madde temin eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinin yanı sıra daha önceden belirlenen ve uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerde denetim yaptı.



Söz konusu denetimlerde, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde temin ettikleri belirlenen 2 kişi yakalandı. Şüphelerin üzerinde yapılan aramada bir miktar eroin, sentetik uyuşturucu hap ile ruhsatsız silah bulundu.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.