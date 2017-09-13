Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu denetimlerinde 2 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narko Tim ekipleri, Emek ve Zafer Mahallerinde yaptığı denetimlerde şüpheliler T.A (36) ile M.K'yı (20) yakaladı.



Gözaltına alınan zanlıların yapılan üst aramasında 12 gram esrar, 1 gram metanfetamin ile 7 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.