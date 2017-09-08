Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 gram gram bonzai ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın aldıkları belirlenen 5 kişiyi yakaladı.



Şüphelilerin üst aramasında 30.15 gram bonzai ile 7 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.