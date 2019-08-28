28.08.2019 20:40

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu 14 gözaltı

Eskişehir merkezli 3 ilde uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddesi ile hapların yanı sıra ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik kent merkezinin yanı sıra İstanbul ve Bursa'da 18 adrese Özel Harekat ve drone ile hava destekli operasyon düzenledi. Yaklaşık 160 polisin katıldığı operasyonda 14 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 300 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 10 gram skunk, 37 adet sentetik hap, 1.85 gram bonzai, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak suçundan soruşturma yapıldı.

Kaynak: DHA