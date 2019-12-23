Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı (2)
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIEskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.K., T.Ö. ve E.Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu.
23.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:04
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.K., T.Ö. ve E.Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA