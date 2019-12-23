Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı (2)
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı (2)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIEskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.K., T.Ö. ve E.Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu.

23.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:04
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı (2)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

'de uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.K., T.Ö. ve E.Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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