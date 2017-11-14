Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonları

Eskişehir'de polis tarafından uyuşturucu operasyonları düzenlendi.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen A.B. (30), C.D. (27) ve R.C.D'yi (15) yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 8,5 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Polis, A.B. hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlem yaparken, diğer şüpheliler C.D. ve R.C.D. ise emniyetteki sorgularının ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.



Diğer bir operasyonda polis, Zafer Mahallesi Esenli Sokak'ta, Gazi Yakup Satar Caddesi'nde, Kuyubaşı Cami ile Konak Cami civarında durumlarından şüphelenerek durdurduğu E.U. (35), U.T. (22), T.Ş. (23), B.Ö. (22), H.B.T. (20), G.Ö. (27) ve R.C.T'nin (30) üzerinde yaptığı aramalarda toplam 8,10 gram bonzai buldu.



Şahıslar hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.