Eskişehir'de uyuşturucu imal edip satan 5 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de uyuşturucu imal edip satan 5 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu imal edip satan 5 şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, evlerinde uyuşturucu imal edip sokakta sattığı öne sürülen 5 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

ESKİŞEHİR'de, evlerinde uyuşturucu imal edip sokakta sattığı öne sürülen 5 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. 

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde bazı kişilerin evlerinde imal ettikleri uyuşturucu maddeleri sokakta sattıkları bilgisi üzerine şüphelileri takibe aldı. Ekipler, takibin ardından düzenlenen operasyonla E.D., S.Y., B.Y., B.K. ve İ.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 183 gram bonzai, 5 gram esrar, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca ve 2 fişek ile kama ele geçirildi.Çifteler Jandarma Komutanlığı'na götürülen 5 şüpheliden E.D. ve S.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.D. tutuklandı, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Eskişehir'de uyuşturucu imal edip satan 5 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de uyuşturucu imal edip satan 5 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de uyuşturucu imal edip satan 5 şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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