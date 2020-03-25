Eskişehir'de uyuşturucu davasında 2 sanığa hapis cezası Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan tutuklu iki sanıktan birine 15 yıl 7 ay, diğerine 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan tutuklu iki sanıktan birine 15 yıl 7 ay, diğerine 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına 2 tutuklu sanık Kovid-19 salgını nedeniyle Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanık ise duruşmaya katılmadı.

Suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Muhammet H'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl 7 ay hapse mahkum etti. Diğer tutuklu sanık Mustafa Ö'ye 12 yıl 6 ay hapis cezası veren heyet, tutuksuz sanığın ise beraatine hükmetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklanmış, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA