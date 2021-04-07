ESKİŞEHİR'DE ÜRETİLEN TEKNELER İLE 2 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

ESKİŞEHİR'de, yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik kapalı alanda üretilen tekneler, aralarında Hollanda, İtalya ve İspanya'nın da olduğu Avrupa'nın farklı ülkelerine ihraç ediyor.

ESKİŞEHİR'de, yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik kapalı alanda üretilen tekneler, aralarında Hollanda, İtalya ve İspanya'nın da olduğu Avrupa'nın farklı ülkelerine ihraç ediyor. Yıllık 2 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştıklarını belirten iş insanı Takittin Erol, 'Denizi olmayan, bozkırın ortasındaki bir şehirde tekne üretimi yapmamız gerçekten herkese ilginç geliyor. Yıllık yaklaşık 2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Ülkelerin isteklerine göre, çeşitli model ve ölçülerde üretimler yapıyoruz. Geçen hafta Fransa ile de çalışmaya başladık dedi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren şirket tarafından 2007'de Büyükşehir Belediyesi'nin 'Porsuk Yenileme Projesi' kapsamında Porsuk Çayı'nda gezi amaçlı kullanılan tekne ve gondol üretimine başlandı. Hollanda, Norveç, İtalya, İspanya ve Fransa'ya 3 metreden 24 metreye kadar çeşitli ölçülerde tekne üretimi yapan şirket, kısa sürede yıllık 2 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Takittin Erol, ilk olarak turistlere yönelik gezi amaçlı kullanılan tekne ve gondolların üretimiyle işe başladıklarını söyledi.

Porsuk Çayı'nda kullanılmak üzere gezinti tekneleri ürettikten sonra pazarı genişlettiklerini anlatan Erol, 'Şirketimiz daha önce Muğla'da üretim yapıyordu. 2007 yılında Eskişehir'deki Porsuk Çayı'ndaki düzenleme ile ilgili olarak Eskişehir'e geldik. Buraya geçici olarak gelmiştik ama hem Eskişehirli olduğum için hem de mesleğimi sevdiğim için burada devam ettirmeye karar verdim. Eskişehir'deki ilk olarak Porsuk Çayı'ndaki gondol ve gezi teknelerinin üretimi ile başladık. Daha sonra da pazarımızı genişletip, Türkiye'nin iç sularına da tekneler ürettik. Pek çok belediye ile çalıştık ama şu anda tamamen ihracat yapıyoruz dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı