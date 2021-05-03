Eskişehir'de üretilen Kore Genel Maksat Helikopteri orta gövdelerinin sevkiyatı devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de üretilen Kore Genel Maksat Helikopteri orta gövdelerinin sevkiyatı devam ediyor

Eskişehir'de üretilen Kore Genel Maksat Helikopteri orta gövdelerinin sevkiyatı devam ediyor
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Ekonomi

Eskişehir'de, Güney Kore merkezli Korean Aerospace Industries (KAI) firmasıyla Kore Genel Maksat Helikopteri (KUH Surion) için yapılan anlaşma kapsamında orta gövde sevkiyatı sürüyor.

Eskişehir'de, Güney Kore merkezli Korean Aerospace Industries (KAI) firmasıyla Kore Genel Maksat Helikopteri (KUH Surion) için yapılan anlaşma kapsamında orta gövde sevkiyatı sürüyor.

Coşkunöz Savunma ve Havacılık firmasından yapılan açıklamada, KUH Surion'ın en önemli bölümlerinden biri olan orta gövde montajının Türkiye'de gerçekleştirildiği, bu çerçevede üretilen 26'ıncı helikopter orta gövdesinin Güney Kore'ye teslim edilmek üzere yola çıkarıldığı bildirildi.

Güney Kore'nin, envanterindeki bazı helikopterleri KUH-1 Surion helikopterleri ile değiştirmeyi planladığı belirtilen açıklamada, ülkenin kritik projeleri arasında yer alan Genel Maksat Helikopteri'nin savunmadan sivil havacılığa farklı alanlarda önemli görevler üstlenmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coşkunöz Holding Üst Yöneticisi Erdem Acay, KAI ile 60 Kore Genel Maksat Helikopteri'nin orta gövde montajı için 2015'te anlaşma imzaladıklarını hatırlattı.

Üretim ve sevkiyatların planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Acay, teslimatların 2026'ya kadar devam edeceği bilgisini verdi.

Yüksek teknoloji ve hassasiyet gerektiren gövde montajının Türkiye'ye büyük bir yetenek ve katma değer kazandırdığını vurgulayan Acay, "Hassas parça imalatı, montaj, entegrasyon, tasarım ve mühendislik gibi hizmetlerimizle savunma sektörümüze değer katmanın mutluluğunu, ihracatımızla ülkemize fayda sağladığımızın bilinciyle yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak
Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Barış Murat Yağcı
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Suriye Bodrum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eskişehir'de üretilen Kore Genel Maksat Helikopteri orta gövdelerinin sevkiyatı devam ediyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 12:42:53. #1.16#

title