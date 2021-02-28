Eskişehir'de üretilen hava temizleme cihazı yurt dışına ihraç ediliyor
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Eskişehir'de üretilen hava temizleme cihazı yurt dışına ihraç ediliyor

28.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:13
Eskişehir'de üretilen hava temizleme cihazı yurt dışına ihraç ediliyor

Eskişehir'de bir firma tarafından geliştirilen HEPA filtreli taşınabilir hava temizleme cihazı, yurt dışından talep görüyor.

Eskişehir'de bir firma tarafından geliştirilen HEPA filtreli taşınabilir hava temizleme cihazı, yurt dışından talep görüyor.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bir hava temizleme sistemleri firması, yaklaşık 8 aylık çalışmanın sonunda hava temizleme cihazı geliştirdi.

Froumann Ar-Ge Merkezi Müdürü Duygu Yalnızoğlu, AA muhabirine, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hava yoluyla bulaştığının ortaya çıkmasıyla Ar-Ge çalışmasına başladıklarını belirterek, havayı temizlemenin en etkili yolunun taşınabilir HEPA filtreli sistemler olduğunu belirlediklerini söyledi.

Çalışmalar sonucunda HEPA filtreli taşınabilir hava temizleme cihazı geliştirdiklerini anlatan Yalnızoğlu, cihazın testler sonucu yüzde 99 filtreleme yaptığının belirlendiğini ifade ederek, "Kullanımı da çok basit bir cihaz. Ekstra bir havalandırma kanalına ihtiyaç duymadan çalışıyor. Dokunmatik bir kontrol paneliyle yönetiliyor." dedi.

- "Ekim ayından bu yana aktif satışlara başladık"

Duygu Yalnızoğlu, şunları kaydetti:

"Cihazlarımız havadaki alerjenleri, tozları, uçucu organik gazlar, kötü kokuların yanı sırada bakteri ve virüsleri filtre edebiliyor. Geniş alanlarda kullanılmak üzere dizayn edilen cihazlarımız 100, 200 ve 300 metrekare alanın havasını temizlemek için tasarlandı. Ekim ayından bu yana aktif satışlara başladık. İhracatına da başladık. Yurt içindeki özel hastanelerde, bazı kamu kurum ve kuruluşları ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde cihazlarımız kullanılıyor. Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na 20 cihaz verdik. Havalimanının yolcu bekleme salonları ile restoran kısımlarında bulunuyor. Ukrayna ve İngiltere'ye ihracat gerçekleştirdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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