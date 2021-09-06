Eskişehir'de üniversite ve kültür endüstrisi odaklı bir gelişme hedefleniyor
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Eskişehir'de üniversite ve kültür endüstrisi odaklı bir gelişme hedefleniyor

Eskişehir'de üniversite ve kültür endüstrisi odaklı bir gelişme hedefleniyor
Bültenler - Haberler | Güncel

"Sürdürülebilir Kent Politikaları: Yaşam Kalitesi Açısından Türkiye'de Kent-Bölgeler" projesi kapsamında saha araştırması için Eskişehir'de bulunan Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Keyman, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Proje kapsamında Başkan Kurt ile fikir alışverişinde bulunan, Keyman'a proje koordinatörü Ayşe Köse Badur da eşlik etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen görüşmede Keyman, TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı tarafından desteklenen proje ile ilgili Başkan Kurt'a bilgi verdi. Aralarında Bursa, Eskişehir, İzmir, Adana-Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Konya, Kayseri ve Samsun'un bulunduğu 9 kent ve bölgenin yaşam kalitesini yükseltmek için gerçekleştirdikleri "Sürdürülebilir Kent Politikaları: Yaşam Kalitesi Açısından Türkiye'de Kent-Bölgeler" projesini anlatan Profosör Keyman, 2020 yılında başlayan proje sayesinde kentleşme, kentsel dönüşüm, şehir planlama, beşeri sermaye, toplumsal olarak kırılgan gruplar, kentsel koalisyon gibi farklı alanlarda uzmanlığı olan akademisyenler ile kent yöneticilerini bir araya getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Sosyal gelişmişlik göstergeleri bakımından Türkiye'nin en gelişmiş kentlerinden biri olan Eskişehir'i de bir yandan sahip olduğu imalat sanayi sektörü, diğer yandan da üniversite ve kültür endüstrisi odaklı bir gelişmenin ekseninde ele alacaklarını ifade eden Keyman, yardımları için Başkan Kurt'a teşekkür etti.

Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Keyman'ın kendisine yönelttiği soruları cevaplayan Başkan Kurt, bu tür işbirliklerinin çok önemli olduğunu ifade etti. Başkan Kurt,ziyareti için Keyman'a teşekkür ederek, Keyman ve proje ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler

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