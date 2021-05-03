Eskişehir'de üniversite öğrencileri çocuk evlerini çevrim içi atölyelerle buluşturdu
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Eskişehir'de üniversite öğrencileri çocuk evlerini çevrim içi atölyelerle buluşturdu

Eskişehir'de üniversite öğrencileri çocuk evlerini çevrim içi atölyelerle buluşturdu
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencilerinden bir grup tarafından 3 hafta süren "Komşu Evdeki Oyun Projesi" kapsamında devlet koruması altındaki çocuklara yönelik çevrim içi atölye etkinlikleri yapıldı.

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencilerinden bir grup tarafından 3 hafta süren "Komşu Evdeki Oyun Projesi" kapsamında devlet koruması altındaki çocuklara yönelik çevrim içi atölye etkinlikleri yapıldı.

Öğrenciler Ozan Çağlar, Duygu Can, İdil Şentürk, Bolat İliksiz ile Tülay Gümüş'ten oluşan grup, projeyi Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Eriş danışmanlığında hazırladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iletişime geçen üniversiteliler, 7-13 yaş grubu çocuklar için etkinlikler planladı.

Öğrenciler, çocuk evlerinde kalan çocuklarla çevrim içi ortamlarda bir araya gelerek projeyi tamamladı.

Çalışmalarını AA muhabirine anlatan Tülay Gümüş, çocuk evi sakinlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile artan bazı sosyal ihtiyaçlarını gidermeyi amaçladıklarını söyledi.

Çocuk evlerinin apartman dairelerinde bulunduğunu belirten Gümüş, "Bu nedenle biz de 'Komşu Evdeki Oyun' derken o samimi ifadeyi yakalamaya çalıştık." dedi.

Bolat İliksiz ise projenin temel hedefinin, çeşitli sebeplerden dolayı biyolojik aileleriyle kalamayan ve çocuk evlerinde bulunan çocuklar hakkında farkındalık oluşturmak, aynı zamanda onlarla eğitici ve eğlendirici aktiviteler düzenlemek olduğunu ifade etti.

Kendilerine sağladıkları desteklerden dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden İliksiz, şöyle konuştu:

"Projemize 21 çocuk evinden 30-35 çocuk dahil oldu. Kendileriyle haftada 4 gün online platform üzerinden çeşitli etkinlikler düzenledik. Alanında uzman gönüllü eğitmenlerimizle birçok farklı alanda hem eğlendiğimiz hem de birlikte öğrendiğimiz dolu dolu 3 hafta geçirdik. Çocukların bedensel gelişimi üzerinde salgının olası etkilerini en aza indirmek için haftada bir jimnastik ve dans atölyeleri düzenledik. Aynı zamanda ruhsal ve teatral gelişimlerine katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir drama atölyesi, doğayla ilişkilerini geliştirecek ve çevresel farkındalık yaratacak bir geri dönüşüm ve doğa bilinci atölyesi, kültürel alanda gelişimlerine katkı sağlayabileceğimiz online müze gezileri ve uzay evi gezisi düzenledik. Ayrıca deprem farkındalığının Türkiye'de her yaştan insan için önemli olduğunu düşündüğümüz için deprem farkındalığı atölyesi gerçekleştirdik."

İliksiz, projenin yurt genelinde çocuk evleriyle yürütülecek çalışmalara örnek ve ön ayak olmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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