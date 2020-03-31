Eskişehir'de umre dönüşü karantinaya alınanlardan bazılarının tahliye işlemi yapıldı Eskişehir'de umre dönüşü koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mart'ta karantinaya alınan 254 kişiden bazılarının tahliye işlemi tamamlandı.

Eskişehir'de umre dönüşü koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mart'ta karantinaya alınan 254 kişiden bazılarının tahliye işlemi tamamlandı.

Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda karantina altında bulunan ve sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmayan vatandaşlar, kontrollerinin ve çıkış işlemlerinin ardından evlerine gönderilmeye başlandı. Bu kişilerin, evlerinde de 14 gün karantinada olacağı bildirildi.

Tahliye işlemi yapılan kişilerden Osman Çanakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok şükür sağlığımız iyi, sıhhatimiz yerinde. Devletimiz bize çok güzel baktı. İçeride, odada bekledik. Yapacağımız başka bir şey yoktu. Haberlere baktık. Namaz kıldık ve dua ettik. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.

Aziz ve Şükran Turhan çifti de kendileriyle ilgilenen görevlilere teşekkür etti.

Sağlık durumlarının iyi olduğunu anlatan Aziz Turhan, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Her şeyimiz ayağımıza geldi. Dört dörtlük bir yaşantımız oldu. Hiçbir şekilde canımız sıkılmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA