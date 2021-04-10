Eskişehir'de tüm okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildi
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Eskişehir'de tüm okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildi

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de tüm okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildi

Eskişehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

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Eskişehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kararlar alınarak uygulamaya geçirildiği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19'la mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.

Kovid-19 salgınının kentteki seyrine bağlı olarak tüm resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarının 12 Nisan'dan itibaren yüz yüze eğitime ara vermelerine karar verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın yemek ve gıda ihtiyaçlarının online sipariş yoluyla karşılanabilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak cumartesi ve pazar günlerinde lokanta, restoran, kafe gibi yeme içme yerlerinin hafta içi olduğu gibi 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine karar verildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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