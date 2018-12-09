Eskişehir'de "Tren Kazasına Müdahale" Tatbikatı

Eskişehir'de, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında jandarma, itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin katılımıyla tren kazasına müdahale tatbikatı yapıldı.

Kent merkezi yakınlarındaki TCDD Hasan Bey Lojistik Merkezi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği meydana gelen tren kazasında vagonlarda sıkışan ve tren altında kalıp yaralanan yolcular kurtarıldı.

112 Acil Servis, jandarma, AFAD, itfaiye ve Dorlion Arama Kurtarma ekiplerinin yer aldığı tatbikatta, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, vagonlara sıkışanlar ekiplerin çabaları sonucu kurtarıldı.

Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehir'in hızlı tren yollarının kesişim noktasında bulunduğunu belirterek, bu tür tren kazalarına hazırlıklı olmak zorunda olduklarını söyledi.